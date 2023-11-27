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Uçurumdan düştü, 19 saat sonra kurtarıldı

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Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde 700 metrelik uçuruma yuvarlanan vatandaş AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin 19 saatlik kurtarma operasyonu sonucu sağ kurtarıldı.
Uçurumdan düştü, 19 saat sonra kurtarıldı mask
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Olay, dün saat 15.55’te Çüngüş ilçesi Karakaya Barajında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, uçurum kenarında yürüyen 36 yaşındaki Habib Karadağ, bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Düşmenin etkisiyle Karadağ mahsur kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 13 kişiden oluşan AFAD UMKE ekibi, bugün sabah saatlerinde Karadağ’ı sağ olarak kurtardı. Burada sedyeye alınan Karadağ, 19 saatlik yoğun çalışmanın ardından güvenli bölgeye çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çüngüş, karakaya barajı, afa, UMKE, Habib Karadağ

27 Kas 2023 - 13:36 Diyarbakir- Bölge

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