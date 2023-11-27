Uçurumdan düştü, 19 saat sonra kurtarıldı

Olay, dün saat 15.55’te Çüngüş ilçesi Karakaya Barajında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, uçurum kenarında yürüyen 36 yaşındaki Habib Karadağ, bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Düşmenin etkisiyle Karadağ mahsur kaldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 13 kişiden oluşan AFAD UMKE ekibi, bugün sabah saatlerinde Karadağ’ı sağ olarak kurtardı. Burada sedyeye alınan Karadağ, 19 saatlik yoğun çalışmanın ardından güvenli bölgeye çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.