Çiftçilerin 'hurma' hasadı sevinci

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi, 6 Şubat depremlerinde hasar gördü. Bölgedeki dağdan kopan dev kayalar köydeki birçok eve zarar verdi. Yerleşim yerlerini değiştirmek zorunda kalan depremzedeler üretimi kesmedi. Bölgedeki bahçelerde yetiştirilen hurmada hasat dönemi başladı. İriliği ve lezzetiyle dikkat çeken ürün, tek tek toplanarak hasadı yapılıp farklı şehirlere sevk ediliyor.

Avcılar Mahallesi Çınarlıbucak mevkiinde hurma hasadı yaptıklarını ifade eden Yemliha Avcı, “Bu mevkide bine yakın bir hurma ağacı var. Mevsimsel olarak 100 kişilik çalışma grubu ile hasadımızı yapıyoruz. Kasım ayının ikinci haftası olarak başlıyoruz ve bu mevsimlerde hasadı tamamlıyoruz. Bu yıl beklentimiz çok güzel hem ürünün görselliği, hem de lezzeti çok güzel. Depremin acısıyla bu vesileyle unutmuş olduk” dedi.

Ürününün direkt bahçeden tüccar ve oradan satıcılara iletildiğini ifade eden Avcı, “Ülkenin birçok noktasında Avcılar hurması olarak görüyoruz. Hem ülke, hem de dünya anlamında tanınmaya başlandı. Kış meyvesidir ve kurusu sağlığa birçok faydası ile biliniyor. Yaş olarak zaten kış ürünleri arasında adlandırılır” ifadelerini kullandı.

Üretici Ali Avcı ise, “11. ayda ürün hasadımıza başlıyoruz ve bahçemizde yaklaşık 60 ton hurma hasadı yapıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı