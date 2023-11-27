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O maçın VAR hakemi Serkan Tokat

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak Sivasspor - Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.
O maçın VAR hakemi Serkan Tokat mask
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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Sivasspor, Trabzonspor’u konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat’a AVAR’da Emre Malok ve İlker Takpak eşlik edecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, sivasspor, Trabzonspor, Serkan Tokat

27 Kas 2023 - 13:29 - Spor

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