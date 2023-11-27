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Harabeden değirmene

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Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan asırlık su değirmeni, 3’üncü kuşak sahibi Halis Gürü sayesinde yörenin buğdayını una çevirmeye devam ediyor.
Harabeden değirmene mask
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Baskil ilçesine bağlı Yeniocak köyünde ikamet eden Halis Gürü (43), dede mesleği olan ve zamanla harabeye dönen su değirmenini onarıp, sezon başından beri un üretimini sürdürüyor. Asırlık olan su değirmeninde yörenin un ihtiyacını buğdayları öğüterek karşılamaya devam eden Gürü, bölge halkının değirmenin unundan çok razı olduğunu belirtti.

Bölgedeki en eski ve tek su değirmenini işlettiklerini dile getiren Gürü, ''Su değirmenimiz, eskiden harabeydi. Değirmenimizi yaptık, faaliyete geçirdik. Değirmeni açmamızdaki sebep, döndüğü zaman bereket oluyor. Şuan bu bölgede faaliyette olan tek değirmen bizimkisidir. Su değirmenindeki un, tamamen doğal ve kepekli undan oluyor ve sağlığa çok yararlıdır. Değirmenimiz, gece gündüz çalıştığı zaman 12 teneke buğday öğütüyor. Çevreden de yoğun talep var. Su değirmenindeki un yanmıyor ve daha sağlıklı bir ekmek verdiği için talep var. Şuanda kilosunu 2 liradan öğütüyoruz” dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Baskil, Elazığ, değirmen, baskil değirmen

27 Kas 2023 - 13:25 Elaziğ- Bölge

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