O takımın evinde bileği bükülmüyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 13. Hafta sonunda 23 puan topladı. Ligde geride kalan 13. hafta sonunda 7 maçı evinde oynayan Kayserispor, henüz iç sahada maç kaybetmedi. Sezona evinde Galatasaray maçı ile başlayan Kayserispor, bu karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. 3. haftada Samsunspor´u konuk eden ve müsabakayı 2-1´lik skorla kazanan Kayserispor 5. hafta ise sahasında Gaziantep FK´yı ağırladı. Gaziantep ekibini 2-0´lık sonuçla mağlup eden sarı kırmızılılar, 7. haftada da Başakşehir FK'yı konuk ederken, İstanbul ekibi ile de golsüz berabere kaldı. 9. haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, 11. haftada Alanyaspor’u 1-0 ile geçen sarı kırmızılılar ligin 13. haftasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, bu sezon iç sahada oynadığı 7 maçın 4’ünü kazanırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Kayseri ekibi 13. haftada sonunda Beşiktaş ve Ankaragücü’ne mağlup oldu. Kayserispor iç sahada oynadığı 7 maçta rakip filelere 9 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.
Kayserispor’un iç sahada aldığı sonuçlar ise şu şekilde;
1. Hafta: Kayserispor 0-0 Galatasaray
3. Hafta: Kayserispor 2-1 Samsunspor
5. Hafta: Kayserispor 2-0 Gaziantep FK
7. Hafta: Kayserispor 0-0 Başakşehir
9. Hafta: Kayserispor 3-1 Ç.Rizespor
11. Hafta: Kayserispor 1-0 Alanyaspor
13.Hafta: Kayserispor 1-1 Adana Demirspor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.