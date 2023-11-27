O takımın evinde bileği bükülmüyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 13. Hafta sonunda 23 puan topladı. Ligde geride kalan 13. hafta sonunda 7 maçı evinde oynayan Kayserispor, henüz iç sahada maç kaybetmedi. Sezona evinde Galatasaray maçı ile başlayan Kayserispor, bu karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. 3. haftada Samsunspor´u konuk eden ve müsabakayı 2-1´lik skorla kazanan Kayserispor 5. hafta ise sahasında Gaziantep FK´yı ağırladı. Gaziantep ekibini 2-0´lık sonuçla mağlup eden sarı kırmızılılar, 7. haftada da Başakşehir FK'yı konuk ederken, İstanbul ekibi ile de golsüz berabere kaldı. 9. haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, 11. haftada Alanyaspor’u 1-0 ile geçen sarı kırmızılılar ligin 13. haftasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, bu sezon iç sahada oynadığı 7 maçın 4’ünü kazanırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Kayseri ekibi 13. haftada sonunda Beşiktaş ve Ankaragücü’ne mağlup oldu. Kayserispor iç sahada oynadığı 7 maçta rakip filelere 9 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Kayserispor’un iç sahada aldığı sonuçlar ise şu şekilde;

1. Hafta: Kayserispor 0-0 Galatasaray

3. Hafta: Kayserispor 2-1 Samsunspor

5. Hafta: Kayserispor 2-0 Gaziantep FK

7. Hafta: Kayserispor 0-0 Başakşehir

9. Hafta: Kayserispor 3-1 Ç.Rizespor

11. Hafta: Kayserispor 1-0 Alanyaspor

13.Hafta: Kayserispor 1-1 Adana Demirspor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı