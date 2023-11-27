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Dikkat! Meteoroloji o illeri uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve rüzgarların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Dikkat! Meteoroloji o illeri uyardı mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan günlük hava tahmini paylaşımında, yağışların kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtilen paylaşımda, "İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

"ÇATI UÇMASI, ULAŞIMDA AKSAMALAR GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKMEKTE"

Paylaşımda, rüzgarlara karşı uyarılarda bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Rüzgarın güneyli yönlerden Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Kas 2023 - 13:07 - Gündem

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