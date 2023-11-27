Yıkılan anıların hüznü

Depremlerin etkilediği kentte yıkım kararı bulunan ağır hasarlı binalardaki çalışmalar bugün de sürdü.

Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı Özalper ve Mullakasım mahallelerinde yıkım ve enkaz kaldırma işleminin devam ettiği alanlar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Binaların yıkımı ve hafriyatının parçalanma işlemlerinin ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı