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Yıkılan anıların hüznü

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, mahalle sakinleri de yıkım çalışmalarını üzüntüyle takip etti.​​​​​​​

Yıkılan anıların hüznü mask
Yıkılan anıların hüznü
Yıkılan anıların hüznü
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Depremlerin etkilediği kentte yıkım kararı bulunan ağır hasarlı binalardaki çalışmalar bugün de sürdü.

Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı Özalper ve Mullakasım mahallelerinde yıkım ve enkaz kaldırma işleminin devam ettiği alanlar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Binaların yıkımı ve hafriyatının parçalanma işlemlerinin ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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27 Kas 2023 - 12:25 Malatya- Gündem

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