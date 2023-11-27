Diyarbakır, Batman, Tunceli bu uyarı size! Tek tek açıklandı

Elektrik sağlayıcıları tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Kasım Salı günü Diyarbakır, Batman ve Tunceli’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı, bazı mahallelerde de elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Dicle elektrik, Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 08.00-22.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü bölgelerine,

Yarın 07.00-22.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Aziziye, Adnan Menderes, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş bölgelerine,

Yarın 07.00-20.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Aziziye, Adnan Menderes, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Yapraklı, Ortaağaç, Kortaş, Armutova, Boğazköy, Salihli, Sallar bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar, 5 Nisan, Yunus Emre Körhat, Alipınar, Özdemir, Çarıklı, Mevlana Halit bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Kılıçkaya bölgesine,

Alipınar, Körhat, Yunus Emre, Özdemir, Çarıklı, Şehitlik bölgelerine,

Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ bölgesine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamışlı bölgesine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamberli, Başhan, Gedikbaşı, Kopmaz, Topraklı, Ahmetli, Pınarbaşı, Arapkent, Aşağıoba, Akköy, Güzelköy, Harmantepe, Kartaltepe, Hacıosman, Bahçecik, Sarılar, Kervanpınar, Ambar, Göksu, Eliaçık, Keberli, Ulutürk, Seyit Hasan, Sarıtoprak, Köseli, Tekel, Kurudere, Aluç, Karacık, Arıkgöl, Sarıköy, Merdan, Aşağıoba, Tepe, Aygeçti, Şahintepe, Kopmaz, Ahmetli, Karacık, Köprüköy, Yukarısalat, Sarıköy, Arapkent, Kavuşak, Eymir, Başhan, Güzelköy, İsapınar, Doruk bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Tepe bölgesine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Karacadağ, Leblebitaş, Yeşiltaş, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Harabe, Halıören, Gümüştaş, İnanöz, Çatmadal, Düğrük, Pınaroğlu, Yukarı Mollaali, Kuyuluhöyük, Yarımkaş, Çeltikaltı, Yazçiçeği, Köksalan, Karabudak, Filizören, Sürendal, Ağaçsever, Solmaz, Tilver, Kırkağaç Yıllarca, Toraman, Belenli, Yeni, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Altınakar bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yeşilbağ Bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Toraman bölgesine,

Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Kocaören bölgesine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı 15 Temuz bölgesine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Hürriyet, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, , Ülgen, Bayırdüzü, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgesine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Dadaş, İncekavak, Kulaçtepe, Reşik, Kırkkaşık, Gözlü bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Talaytepe, Barış bölgesine,

Yarın 08.00-20.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine Karacadağ, Kırkkoyun, Alankoz, Ekince, Karahanköy, Oğlaklı, Kılıçkaya bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Baloğlu, Akçesir, Kayacık, Yuvacık bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Bayır bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Karpuzlu, Yorulmaz, Baharlar, Kılıçlı, Kıyı, Türeli, Zümrüt, Güldiken, Yaprak, Dallıca, Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapdere bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Duru bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Yazıköy, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Uçarlı, Güçlü, Çağdaş, Kabakaya, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Gökçe, Ziyaret, Muradiye bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere Başbuğ, Karaorman, Kayahan, Ünal, Yayık, Yüksek, Taşpınar, bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Savaş, Soğanlı, Koyungüden, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Küçükakören, Sapanca, Ağaçlıdere, Mermeri, Tanışık, Sivritepe bölgelerine

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Yaytaş, Hantepe, Alpu, bölgelerine elektrik enerjisi verilmeyecek.”

BATMAN’DA ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:

“Yarın 14.00 ila 16.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Çağlı, Tepe, Ordu Mezra, Gündoğdu Mezra bölgelerine,

Yarın 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Karameşe, Kocanlar Mezra, Yoncadüzü, Dereiçi, Güneşli Mezra, Ziyaret, Akbelen, Köprübaşı, Cevizli, Yeniyurt, Çağlı, Umurlu, Merge, Haydar(Umurlu), Acar, Yeniköy, Tahtika Mezra, Heybeli, Balbaşı, Pazarcık Mezra, Hasanlar Mezra, Çemeşevke, Tire, Kavaklı, Çadırkent, Güneşli, Bergazi, Gölbaşı(Heybeli), Sinemerg Mezra bölgelerine,

Yarın 07.00 ila 16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Kavakdibi, Taşoluk, Tekeli, Yukarıkıratlı, Dere, Soylu(Dere), Aşağıkıratlı, Seyitler, Okçular, Soylu(Yayalar), Orta(Kavakdibi), Taava, Yeni (Dere), Ava, Navala bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Tunçbilek, Tosunpınar, Değirmendere, Kumruar, İnişli, Geçitaltı, Armutlu, Sarıda, Yukarı Şat, Gelşe, İkipınar, Tepeli, Cemalo, Tuzlagözü, Örnek bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Görcüş ilçesine bağlı Pınarbaşı bölgesine,

Yarın 11.00 ila 15.00 saatleri arasında Görcüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı bölgesine,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Dayılar bölgesine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Akbaş, Mirzabey, İrmi, Çamlıca, Yeniköy, Yenişehir, Yenimahalle, Demirci, Gölbaşı, Kocalar, Akoba, Diktepe, Yeni Köy bölgelerine,

Yarın 08.30 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ünlüce, Şeyhçoban, Kuyubaşı, Soğuksu, Oymataş, Sincanlı bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yenişehir bölgesine,

Yarın 00.00 ila 06.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı İrmi bölgesine elektrik enerjisi verilmeyecek.”

TUNCELİ’DE ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:

“Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Kazılı Köyü, Sürgüç Köyü, Elmakaşı Köyü, Yalınkaya Köyü, Baylık Köyü, Karagüney Köyü, Burmageçit köyüne elektrik enerjisi verilemeyecek.”