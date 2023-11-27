AFAD Malatya’ya hep şaka mı yapıyor! Farklı 2 aileye 1 ev hakkı mı tanındı?

İtiraz mahalli hak sahipliği inceleme komisyon kararı açıklandıktan sonra kafalarda bazı soru işaretleri oluştu. Komisyon kararına göre, Koyunoğlu Mahallesi’nde 66 kişi 51 konut için hak sahipliği kabul edildi. Ancak birbirlerini tanımayan bazı ailelere aynı ev düştü. Bu duruma itiraz eden vatandaşlar ise yetkililere seslendi.

AFAD tarafından yayınlanan itiraz mahalli hak sahipliği inceleme komisyon kararı şu şekilde:

“Kahramanmaraş ili ve çevresinde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle Malatya ili Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesinde/Köyünde konutları tespit yapılamadı. Ağır Hasarlı derecede hasar gören afetzede ailelerden 7269 sayılı kanunun 28. maddesine istinaden 30.05.2023 ile 22.08.2023 tarihleri arasında talep ve taahhütname verenlerin durumları 7269 Sayılı Kanunun Geçici 27. Maddesi ve bu Kanunun 29. Maddesi gereğince hazırlanan "Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik" in 20. Maddesi gereğince kurulan komisyonumuzca incelenmiş olup, yönetmeliğin 22 maddesine 15 günlük itiraz süresi olarak belirlenen 23.10.2023 ile 06.11.2023 tarihleri arasında itiraz edenlerden aşağıda adı, soyadı, baba adı ve doğum tarihi belirlenen 66 kişi 51 Konut için hak sahibi kabul edilmiştir. ”

Örnek:

MBFKZ 456***584 AY…..Lİ M…T 943

26 1 konut müşterek hak sahibi

MBFKZ 113***932 MU….AR B….N 67

Yani, başka binalarda hatta bloklarda yaşayan farklı 2 aileye tek 1 ev hakkı tanınıyor. Bu şekilde evler verilirse, birbirini hiç tanımayan ailelerin aynı evde yaşaması gerekiyor. Duruma itiraz eden depremzedeler ise mağduriyetin giderilmesini ve ivedilikle çözülmesini bekliyorlar.