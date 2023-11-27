- Gündem

AFAD Malatya’ya hep şaka mı yapıyor! Farklı 2 aileye 1 ev hakkı mı tanındı?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan binalardaki depremzedeler, yeni ev sahibi olabilmek amacıyla TOKİ'ye başvuruda bulundu. Malatya'daki AFAD'ın açıklamasına göre, 1 TOKİ dairesinin, aralarında akrabalık bağı veya ortaklık bulunmayan 2 farklı depremzede aileye ortak şekilde verileceği duyuruldu.
AFAD Malatya’ya hep şaka mı yapıyor! Farklı 2 aileye 1 ev hakkı mı tanındı? mask
AFAD Malatya’ya hep şaka mı yapıyor! Farklı 2 aileye 1 ev hakkı mı tanındı?
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İtiraz mahalli hak sahipliği inceleme komisyon kararı açıklandıktan sonra kafalarda bazı soru işaretleri oluştu. Komisyon kararına göre, Koyunoğlu Mahallesi’nde 66 kişi 51 konut için hak sahipliği kabul edildi. Ancak birbirlerini tanımayan bazı ailelere aynı ev düştü. Bu duruma itiraz eden vatandaşlar ise yetkililere seslendi.

AFAD tarafından yayınlanan itiraz mahalli hak sahipliği inceleme komisyon kararı şu şekilde:

“Kahramanmaraş ili ve çevresinde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle Malatya ili Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesinde/Köyünde konutları tespit yapılamadı. Ağır Hasarlı derecede hasar gören afetzede ailelerden 7269 sayılı kanunun 28. maddesine istinaden 30.05.2023 ile 22.08.2023 tarihleri arasında talep ve taahhütname verenlerin durumları 7269 Sayılı Kanunun Geçici 27. Maddesi ve bu Kanunun 29. Maddesi gereğince hazırlanan "Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik" in 20. Maddesi gereğince kurulan komisyonumuzca incelenmiş olup, yönetmeliğin 22 maddesine 15 günlük itiraz süresi olarak belirlenen 23.10.2023 ile 06.11.2023 tarihleri arasında itiraz edenlerden aşağıda adı, soyadı, baba adı ve doğum tarihi belirlenen 66 kişi 51 Konut için hak sahibi kabul edilmiştir. ”

Örnek:

MBFKZ         456***584        AY…..Lİ        M…T       943

26                                                                                                               1 konut müşterek hak sahibi

MBFKZ          113***932      MU….AR      B….N        67

Yani, başka binalarda hatta bloklarda yaşayan farklı 2 aileye tek 1 ev hakkı tanınıyor. Bu şekilde evler verilirse, birbirini hiç tanımayan ailelerin aynı evde yaşaması gerekiyor. Duruma itiraz eden depremzedeler ise mağduriyetin giderilmesini ve ivedilikle çözülmesini bekliyorlar.

# komisyon kararı, hak sahipliği, malatya hak sahipliği, malatya, malatya haber, son dakika, Malatya AFAd, afad müdürlüğü, Koyunoğlu Mahallesi, malatya toki, toki konutları, yeşilyurt, itiraz mahalli

27 Kas 2023 - 11:55 Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL