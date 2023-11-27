27 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

27 Kasım Pazartesi günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
YAŞAM ECZANESİ - MERKEZ
YEŞİLYURT CAD BAŞI EMEKSİZ SAAT KULESİ KARŞISI. NO:4
04223243872
24 SAAT AÇIK!
YAKINCI ECZANESİ - MERKEZ
HASTANE CAD. BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ ÇAPRAZ KARŞISI BEYDAĞI KARAKOLUNA 50 METRE
04223254939
24 SAAT AÇIK!
HACETTEPE ECZANESİ - MERKEZ
SAMANLI MH. HASANBEY CD.GAZİ LİSESİ KARŞISI NO:289/A ÇİLESİZ
04222114118
24 SAAT AÇIK!
ARI ECZANESİ - BATTALGAZİ
Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Göçmen hastanesi karşısı
05346863703
08:30-23:59 ARASI AÇIK
İPEK BEGÜM ECZANESİ – YEŞİLYURT
ÖZALAPER KAVŞAĞI YENİBAHAR CAD N :78
05077885545
24 SAAT AÇIK!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.