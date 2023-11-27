- Sağlık

27 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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27 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'daki nöbetçi eczaneler nerelerde? Bu soruların yanıtını sizler için araştırdık.
27 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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27 Kasım Pazartesi günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

YAŞAM ECZANESİ - MERKEZ

YEŞİLYURT CAD BAŞI EMEKSİZ SAAT KULESİ KARŞISI. NO:4

04223243872

24 SAAT AÇIK!

YAKINCI ECZANESİ - MERKEZ

HASTANE CAD. BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ ÇAPRAZ KARŞISI BEYDAĞI KARAKOLUNA 50 METRE

04223254939

24 SAAT AÇIK!

HACETTEPE ECZANESİ - MERKEZ

SAMANLI MH. HASANBEY CD.GAZİ LİSESİ KARŞISI NO:289/A ÇİLESİZ

04222114118

24 SAAT AÇIK!

ARI ECZANESİ - BATTALGAZİ

Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Göçmen hastanesi karşısı

05346863703

08:30-23:59 ARASI AÇIK

İPEK BEGÜM ECZANESİ – YEŞİLYURT

ÖZALAPER KAVŞAĞI YENİBAHAR CAD N :78

05077885545

 24 SAAT AÇIK!
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27 Kas 2023 - 11:39 Malatya- Sağlık

Muhabir  Murat İpekten

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