Darende beyaza büründü

Malatya'nın Darende ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
Gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini kaybeden kar, ilçenin kırsal kesimlerini beyaza bürüdü.
Karayolları ekipleri D300 kara yolunda tedbir alırken, ara ara yeniden başlayan kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Bölge Trafik İstasyon Amirliği Ekipleri, sürücülerin tedbirli olmalarını konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.