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MAŞTİ Kavşağı’nda kaza

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Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi
MAŞTİ Kavşağı’nda kaza mask
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Kaza, 10.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu MAŞTİ kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aynı yöne seyreden iki otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kavşak içerisinde çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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27 Kas 2023 - 11:31 Malatya- Asayiş

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