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12 katlı binada yangın paniği

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Konya’da 12 katlı binanın 8. katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, 9. kata sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, dumandan etkilenen eski bakanlardan Lütfi Elvan’ın annesi ve 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
12 katlı binada yangın paniği mask
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Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Zeynettin Sokak üzerinde bulunan bir sitede çıktı. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde bulunan 12 katlı binanın 8. katındaki Osman B.'ye ait dairede yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangını fark eden site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ESKİ BAKAN LÜTFİ ELVAN’IN ANNESİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Adrese gelen itfaiye ekipleri 8. kattaki dairede çıkan yangına müdahale ettiği sırada alevler 9. katta bulunan daireye sıçradı. Bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak binadan tahliye edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen ve binada ikamet eden eski bakanlardan Lütfi Elvan’ın annesi Samiye Elvan ve 3 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangının ardından Lütfi Elvan’ın da annesinin kaldırıldığı hastaneye geldiği öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 Kas 2023 - 22:07 Konya- Bölge

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