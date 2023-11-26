Dusan Tadic, 2 golle yıldızlaştı

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, 2 gol atarken gösterdiği performansla da galibiyette önemli rol oynadı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe’de Tadic, 48. dakikada penaltı atışından önce beraberliği sağladı, 58. dakikada ise Szymanski’nin pasında fileleri havalandırdı. Başarılı orta saha, bu sezon Süper Lig’de 6. golüne imza attı. 34 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 gol kaydederken, toplamda gol sayısını 10’a yükseltti.

Mücadeleye 11’de başlayan Dusan Tadic, 88. dakikada yerini Joshua King’e bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı