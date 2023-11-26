Fenerbahçe, kötü gidişata son verdi

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Dusan Tadic’ten geldi. Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Teknik Direktör İsmail Kartal’ın öğrencileri, sonrasında oynadığı Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında puan kayıpları yaşadı. Son galibiyetine Pendikspor maçında ulaşan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü de mağlup ederek 2 maçlık kötü gidişata son verdi.
Bu galibiyetle puanını 34’e yükselten Kanarya, averajla Galatasaray’ın önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.