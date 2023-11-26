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Fenerbahçe, kötü gidişata son verdi

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Süper Lig’de son 2 maçta 5 puan kaybeden Fenerbahçe, ligin 13. haftasında Fatih Karagümrük’ü yenerek galibiyet hasretine son verdi. Puanını 34’e yükselten sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, kötü gidişata son verdi mask
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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Dusan Tadic’ten geldi. Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Teknik Direktör İsmail Kartal’ın öğrencileri, sonrasında oynadığı Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında puan kayıpları yaşadı. Son galibiyetine Pendikspor maçında ulaşan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü de mağlup ederek 2 maçlık kötü gidişata son verdi.

Bu galibiyetle puanını 34’e yükselten Kanarya, averajla Galatasaray’ın önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 Kas 2023 - 22:03 - Spor

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