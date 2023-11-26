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Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır mask
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Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde şiddetli rüzgar altında gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Trabzonspor yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, sivasspor, Servet Çetin, Trabzonspor

26 Kas 2023 - 20:41 - Spor

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