Fırtınada 40’tan fazla binanın çatısı uçtu

Sivas’ta gece yarısından itibaren etkisini gösteren fırtına gün boyu devam etti. Şehir merkezinde 40’tan fazla binanın çatısı uçtu. Çatılardan uçan parçalar onlarca araca zarar verdi. Çatısı uçan binalar arasında kamu binaları da yer aldı. Olimpik Yüzme Havuzu ve Şarkışla Devlet Hastanesi’nin çatıları da fırtınadan nasibini aldı. Mimar Sinan Mahallesi ve Altuntabak Mahallesi’nde tamirat için fırtınaya aldırmadan canlarını hiçe sayarak çatılara çıkanlar dikkat çekti. Onarım için çatıya çıkarların ayakta durmakta güçlük çektikleri gözlendi. Bu görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.