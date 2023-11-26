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Fırtınada 40’tan fazla binanın çatısı uçtu

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Sivas’ta fırtınanın etkisiyle 40’tan fazla binanın çatısı uçtu. Uçan çatı parçaları onlarca araca zarar verdi.
Fırtınada 40’tan fazla binanın çatısı uçtu mask
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Sivas’ta gece yarısından itibaren etkisini gösteren fırtına gün boyu devam etti. Şehir merkezinde 40’tan fazla binanın çatısı uçtu. Çatılardan uçan parçalar onlarca araca zarar verdi. Çatısı uçan binalar arasında kamu binaları da yer aldı. Olimpik Yüzme Havuzu ve Şarkışla Devlet Hastanesi’nin çatıları da fırtınadan nasibini aldı. Mimar Sinan Mahallesi ve Altuntabak Mahallesi’nde tamirat için fırtınaya aldırmadan canlarını hiçe sayarak çatılara çıkanlar dikkat çekti. Onarım için çatıya çıkarların ayakta durmakta güçlük çektikleri gözlendi. Bu görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 Kas 2023 - 20:35 Sivas- Bölge

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