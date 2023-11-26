Palut: "Son 15 dakikada baskı yememeliydik"

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, zor bir maç olacağını öncesinde öngördüklerini söyledi.

Sahada tüm istediklerini yaptıklarını dile getiren Palut, "Rakibi önde karşılamak oyun kurmalarına fırsat vermemekti. Bizim sahamızda baskı kurmalarını engellemek ve kazandığımız toplarla özellikle hızlı hücumlarla pozisyonlar bulmak istedik. Bunların bir çoğunu başardık. İkinci yarıya baktığımız zaman bir ilk 5 dakikaya rakip hızlı girdi. 75’e kadar dengeli giden bir oyun vardı. Son 15 dakika Antalyaspor gerçekten üzerimize büyük bir baskı kurdu. Son 15 dakikada baskı yememeliydik. Her ne olursa olsun sadece bizim için oyunun negatif periyodu orasıydı" diye konuştu.

"NALDO'YU UNUTMADI"

Naldo’nun sahalara dönmesiyle ilgili Palut, "Futbolun dışında aslında içinde ve dışında bugünün belki en güzel en önemli anı Naldo‘nun yeşil sahalara adım atmasıydı. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın onun da sabrı bol olsun ama onu topu oynarken pozitif bir şekilde sahada görmek bizleri bir futbol adam olarak sevindirdi. O da bugüne güzel bir anekdot olarak geçti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı