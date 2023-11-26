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Mavi beyazlılarda puan hasreti devam ediyor

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Türkiye Futbol Federasyonu 3.Lig takımlarından ilimizi temsil eden Malatya Arguvanspor bu haftayı da puansız kapattı. Ligde sıkıntılı süreç geçiren mavi beyazlı ekip bu hafta da puan hasretini devam ettirdi.
Mavi beyazlılarda puan hasreti devam ediyor mask
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Kendi sahasında Edirnespor ile karşı karşıya gelen Malatya Arguvanspor rakibine 2-1 mağlup oldu. İlk yarı 1-0 ile Edirnespor'un üstünlüğü ile kapanan karşılaşmanın ikinci yarısında rakibine üstünlük sağlayamayan mavi beyazlılar ekip maç sonunda rakibine boyun eğdi.

Lige şampiyonluk provası ile başlayan Malatya Arguvanspor bu hafta alınan mağlubiyetle Play-Off şansını dahi zora sokup ligde kalma mücadelesi veren takım haline geldi. Ligde istediği performansı bir türlü gösteremeyen mavi beyazlı ekip için ligde işler yolunda gitmese de ilçe halkının umutları hala yerini koruyor. Takıma il genelinde istenilen desteğin verilmediği vurgulansa da bu problemin Malatya’da profesyonel anlamda mücadele veren Bölgesel Amatör Lig takımları adına da geçerli olduğu görülüyor.

TFF 3. Lig 1. gurupta 12. hafta sonunda alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:

Küçükcekmece Sinop Spor 1- Karabük İdmanyurduspor 2,

Malatya Arguvanspor 1-Edirnespor 2,

Mardin 1969 Spor 2- Kırıkkalegücü Futbol Kulübü 0,

Tarsus İdmanyurdu 1-Kepezspor 3,

Ayvalıkgücü Beledispor 1-Aliağa Futbol Kulübü 1,

Artvin Hopaspor 0- İnegöl Kafkasspor 0,

52 Orduspor 0- Talasgücü Belediyespor 0

 

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26 Kas 2023 - 19:57 Malatya- Spor

Muhabir  Murat İpekten

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