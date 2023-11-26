“Yenilenmeye ihtiyaç var”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, BUSABAH Medya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ilçe Belediye Başkan adaylarını tanıtan Kılıç, önemli açıklamalarda bulundu.
İlk olarak Malatya’ya gelir gelmez edindiği izlenimler hakkında bilgi veren Kılıç, Malatya’nın depremde büyük bir yıkım yaşadığını söyledi.
“ÇOK CAN KAYBETTİK”
Malatya’nın eski Malatya olmadığını ifade eden Kılıç,
“Depremden sonra ki birinci haftada da Malatya’ya gelmiştim, bir ay sonra da yine gelmiştim henüz Malatya’da enkaz kaldırılabilmiş, yıkılması gerek binalar yıkılmış değil. Şehrin güvenlik ihtiyacı, kente geri dönüş ihtiyacı var. Malatya, eski Malatya değil, nüfus, kan, can, enerjisini, sanayisinin, istihdam gücünün, ihracat performansının önemli bir kesimini kaybetti. Bunun yeniden geri kazanılması lazım. Bunun içinde yeni bir ruh yeni bir aşk ve heyecanla, şevkle Malatya’nın yeniden harekete geçirilmesi lazım. Her şeye rağmen ölü toprağı deriz şehirlerin üzerinde de bazen ölü toprağı olur. Deprem zaten ölümlerle birlikte geldi. Binaları yıktı, insanlar binaların altında kaldı. Depremle birlikte ölü toprağı deyimi tam manasıyla Malatya’yı esir aldı. Bu atmosferden çıkmak lazım. Bunun içinde her şeyden evvel yıkılması gerekenleri yıkmak, çıkılması gerekenler çıkmak, onarılacakları onarmak, yapılması gereken toplu konutları bir an evvel yapıp Malatyalıların tahsisine açmak lazım. Şehrin cadde ve sokaklarını enkaz yığınların, yıkılması gereken tehlikeli, riskli yapılardan arındırdıktan sonra da Malatya’da tam manasıyla güvenlikli bir şekilde yeniden hayata dönmek lazım. Elbette ki devletin yaptığı birçok şey var hiçbir şey yapılmadı dersek milletimizin, devletimizin imkan ve kabiliyetini yok saymış oluruz. Ama Ankara’da yapılması gerekenlerin bir kısmı yapılırken yerelden yapılabileceklerin pek çoğunun yapılamadığı kanaatindeyim. Bunun da bir enerji kaybı ile paralel oluştuğu kanaatindeyim. Burada bir yenilenmeye ihtiyaç var. Tekdüzelikten Malatya artık bunalmış. Deprem belki de bu yenileşmenin fırsatını verecek. Keşke yaşanmasaydı çok canlar kaybettik, ölenlere Allah’tan rahmet yakınlarını sabrı cemil niyaz ediyoruz ama ölenle ölünmüyor şehri ayağa kaldırmak lazım ki hayat devam etsin. Hayatı devam ettirebilmek içinde Malatya’yı ayağa kaldırmak bunun içinde enkaz yığınlarını ortadan kaldırmak gerekiyor. Malatya’da ilk tespitim bu yıkılması gerekenlerin yıkılmadığı, sökülmesi gerekenlerin sökülmediğini, kaldırılması gereken enkazın kaldırılmadığını gördüm”
şeklinde konuştu.
“MALATYA MAĞDURİYETİNİ ÇOK FAZLA DUYURAMADI”
Malatya’nın mağduriyetini çok fazla duyuramadığını dile getiren Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:
“Malatya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen, en çok yıkımın yaşandığı ve can kaybının da en çok olduğu iller listesinin ilk 4-5. sırada. İlçelerinde de, merkezinde de çok büyük yıkım yaşandı. Deprem vurmuş gibi bir tabir vardır yani Malatya’da deprem olduğundan haberiniz olmasa ama öylesine geçerken gözünüz kaysa baksanız depremin çok sert bir şekilde vurduğu bir şehir olarak görürsünüz, ama bazen şehrin güçlü görüntüsünden dolayı sesi çıkmayabilir, mağduriyeti anlaşılmayabilir. Belki Malatya bu anlamda sesini duyuramamış olabilir ama depremin Malatya’yı yıktığı, sarstığı, binlerce insanın canını kaybettiği, yüz binden fazla insanın yer değiştirmek mecburiyetinde kaldığı evinde yaşayamadığı, konteyner kentlerin hala dolu olduğu bir şehir Malatya. Uydu kentlerin şehrin çeperlerinde TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşasına başlanan bir yer. Demek ki Malatya’da deprem oldu. Ama Malatya mağduriyetini çok fazla duyuramadı. Ses duyulmuyorsa yönetenleri de vatandaş seçiyorsa sorumluluğu önce vatandaşta görmek lazım; ama tabi bir şehrin yönetenleri, milletvekilleri, yerel yöneticileri, sivil toplum örgütleri, o şehrin sıkıntılarını mağduriyetlerini, endişelerini, enkazın kaldırılamayışını duyurma konusunda öncelikli aktörlerdir. Bunların da harekete geçmesi için vatandaşların sesini ve tepkisini yükseltmesi gerekir. Vatandaşın sesini, tepkisini, itirazını yükselttiği yerde hakkını alamadığı, barınma imkanına kavuşamadığı yerde bunu üslubunca ifade etmesi halinde yerel yöneticilerinde, milletvekillerinin de buna kayıtsız kalması düşünülemez. Malatya’ya girdiğim andan itibaren bir yalnızlık hissi, bir terk edilmişlik, unutulmuşluk hissi var ise ve bu his bize ifade edilirken siyasetin gündemine getirilemiyorsa demek ki bunda kendimizde de kabahat arayacağız.”
“YENİDEN REFAH PARTİSİ’NİN YAPTIKLARINI KONUŞMAK DURUMUNDAYIZ”
Malatya’da krizin iyi yönetilemediği kanaatinde olduklarını vurgulayan Kılıç,
“Biz bu krizin iyi yönetilemediği kanaatindeyiz. Zaten biz Yeniden Partisi olarak iktidarın sözcüsü değiliz. İyi yapamadıkları, başaramadıkları için yerel de de bu süreci iyi yönetemedikleri için depremin ilk günlerinde de yerel yönetimler anlamında sınavdan geçemedikleri için belediye başkan adayımızı çıkardık. AK Partinin yapamadıklarını değil bundan sonra Yeniden Refah Partisi’nin yaptıklarını konuşmak durumundayız. Projeci vizyonel bir belediyecilik anlayışı ile bundan sonra Malatya’yı ayağa kaldıracak. Ama Malatya’yı ayağa kaldırabilmek için Malatyalının öncelikle elimizden tutması, bize destek vermesi, bizimle beraber bu değişimi gerçekleştirme iradesini ortaya koyması lazım. Gönlün mevcut yönetimden yana ise yaşananlarda hoşnut ve razısın demektir, değilsen adayımızı çıkardık. Gıda mühendisi, Malatyalı, Organize Sanayi Bölgesinde yeri yurdu var, istihdamını, ihracatını Malatya’dan yapıyor, Malatya’nın evladı. Biz böyle bir adayı çıkardık hem genç, enerjisi ve gayreti var. Milli görüş belediyeciliği israfa gitmeden, faize batmadan, belediyeleri borç batağına saplamadan yerli, öz kaynaklarla halka hizmet etmenin adresidir. İddialıyız. Malatyalı yorgun, bıkkın, ihmalden şikayetçi ve rahatsız Malatyalı değişim için adres arıyor, biz adresi ortaya koyduk Bilal Yıldırım, Yeniden Refah Partisi”
diye konuştu.
“DEVLET TECRÜBESİNİ KAZANDIM”
Son olarak AK Partiden ayrılış nedenini açıklayan Kılıç,
“AK Partide yürünecek yol, söylenecek söz bitti. Ben AK Parti’nin içinde 20 yıl kaldım ve kuruluşundan itibaren varım, 3 dönem milletvekilliği, Grup Başkan Vekilliği, Tanıtım Medya Başkan Yardımcılığı yaptım, Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluşunu gerçekleştirdim. AK Parti’de siyasetimi yaptım, siyasi tecrübemi de devlet tecrübesini de kazandım. Nihayetinde AK Parti’nin Kurucu Kadrosu Erbakan’ın tedrisatından geçmiş, Milli Görüş mektebinden yetişmiş bir kadrodur. Yeniden Refah Partisi bu anlamda, kuruluştaki temel değerler bağlamında değerlere sadakat noktasında varlığını koruyan bir siyasi parti bu kadar deneyimi yeniden aziz milletimizin hizmetine sunma ihtiyacı hissettim”
açıklamasında bulundu.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.