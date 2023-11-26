26 Kas 2023 - 19:43 - Siyaset

“Yenilenmeye ihtiyaç var”

Malatya’da depremden sonraki sürecin iyi yönetilmediği kanaatinde olduklarını ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi olarak iktidarın sözcüsü olmadıklarını belirtti. Kılıç, yerel yönetim anlamında bu süreci başaramadıkları, sınavdan kaldıkları için kendi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını çıkardıklarını belirterek, “Burada bir yenilenmeye ihtiyaç var” dedi.