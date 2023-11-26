Devrilmek üzere olan ağaç korkuttu

Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri yol kenarında bulunan bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yan yattı. Devriye gezen polis ekipleri ağacın rüzgar nedeniyle karayoluna devrilmek üzere olduğunu fark ederek güvenlik önlemi aldı. Önlem alan ekipler daha sonra Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye çalışanları ağacı motorlu testereyle keserek yaşanabilecek kazaların önüne geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı