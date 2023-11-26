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Devrilmek üzere olan ağaç korkuttu

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle karayoluna devrilmek üzere olan ağaç için polis ekipleri yolda önlem aldı.
Devrilmek üzere olan ağaç korkuttu mask
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Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri yol kenarında bulunan bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yan yattı. Devriye gezen polis ekipleri ağacın rüzgar nedeniyle karayoluna devrilmek üzere olduğunu fark ederek güvenlik önlemi aldı. Önlem alan ekipler daha sonra Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye çalışanları ağacı motorlu testereyle keserek yaşanabilecek kazaların önüne geçti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 Kas 2023 - 17:38 Adiyaman- Bölge

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