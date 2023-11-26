Evin çatısı 2 sokak arkaya uçtu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçakaya Mahallesi Sabancı Caddesi Hamit Sokak üzerinde bulunan müstakil evin çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de çatının yeniden uçarak başka bir eve yada insana zarar vermemesi için çalışma yaptı.

Müstakil evin sahibi Okan Kadir Maden, “Sabah saatlerinde başlayan rüzgar 6 tonluk demirden yapılmış çatımızı olduğu gibi alarak, 2 sokak arkaya attı. Taşlar aşağı döküldü. Evimiz sallandı. Duvarlarda çatlamalar oldu. Ancak çok şükür kimsede bir şey yok. Gerekli mercilere de haber verdik. Çatı yandaki eve çarpmış sadece biraz zarar vermiş. Onun dışında can kaybı yok çok şükür” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı