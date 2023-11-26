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Rüzgar cami minaresini uçurdu

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Kırşehir'de etkili olan rüzgar Çiçekdağı ilçesi ve il merkezinde cami minareleri ve korkulukları uçurdu.
Rüzgar cami minaresini uçurdu mask
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Kentte hayatı olumsuz etkileyen şiddetli rüzgar nedeniyle Çiçekdağı ilçesine bağlı Çubuktarla köyünde cami minaresi yıkıldı. Minarenin yıkılma anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Öte yandan il merkezinde de Güvercinlik Camii'nin istinat duvarları şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, oluşabilecek fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çiçekdağı fırtına, Kırşehir, kırşehir fırtına, son dakika

26 Kas 2023 - 17:33 Kirşehir- Bölge

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