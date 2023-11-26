Şiddetli rüzgâr ağacı kökünden kırdı

Karaman'da şiddet rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Saatte hızı 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kaldırımdaki çam ağacı kökünden kırıldı. Kırılan çam ağacı nedeniyle yolun tek şeridi kısmen trafiğe kapandı. Kökünden kırılan çam ağacı olay yerine gelen Karaman Belediyesi ekiplerince kamyonete yüklenerek götürülürken, tek şeridi kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Karaman Valiliği ise, bugün için vatandaşları heyelan, sel, su baskını, soba zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi, don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.