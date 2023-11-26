- Bölge

Şiddetli rüzgâr ağacı kökünden kırdı

ABONE OL Google News Sayfamız

Karaman’da saatte hızı 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı ağaçları kökünden kırdı.

Şiddetli rüzgâr ağacı kökünden kırdı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Karaman'da şiddet rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Saatte hızı 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kaldırımdaki çam ağacı kökünden kırıldı. Kırılan çam ağacı nedeniyle yolun tek şeridi kısmen trafiğe kapandı. Kökünden kırılan çam ağacı olay yerine gelen Karaman Belediyesi ekiplerince kamyonete yüklenerek götürülürken, tek şeridi kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Karaman Valiliği ise, bugün için vatandaşları heyelan, sel, su baskını, soba zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi, don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şiddetli rüzgâr, Karaman, karaman son dakika, son dakika

26 Kas 2023 - 16:50 Karaman- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL