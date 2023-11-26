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Malatya’da son dakika deprem

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Merkez üssü Yeşilyurt Oluklu’da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26 Kas 2023 - 16:43 - Gündem

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