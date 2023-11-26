Malatya’da son dakika deprem

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Kandilli rasathanesi verilerine göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Oluklu’da saat 16.13’te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.8 kilometre derinliğinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.