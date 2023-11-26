- Siyaset

Çalık’tan temayül sonrası açıklama “AK Parti bir okuldur ekoldür”

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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçime kısa bir süre kaldı.  Malatya’da AK Parti Malatya İl Başkanlığı Parti’de yerel seçimlere kısa bir zaman kala belediye başkanlığı aday adayı başvurularının sona ermesinin ardından teşkilatlar belediye başkanlığı konusunda aday listesinde görmek istedikleri isimleri belirlemek için temayül yoklamasına gitti.
Çalık’tan temayül sonrası açıklama “AK Parti bir okuldur ekoldür” mask
Çalık’tan temayül sonrası açıklama “AK Parti bir okuldur ekoldür”
Çalık’tan temayül sonrası açıklama “AK Parti bir okuldur ekoldür”
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AK Parti’nin önemli isimlerinden Öznur Çalık’tan bir açıklama geldi. Temayül yoklamasına katılan ve sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Çalık, “AK parti bir okuldur ekoldür” sözlerine yer verdi.

Çalık, sosyal medyasında yaptığı açıklamada, “AK Parti bir okuldur, ekoldür. AK Parti bir davadır. AK Parti bir sevdadır. AK Parti bir vefadır. AK Parti Milletin partisidir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri için e-temayül yoklamasında delegelerimizle birlikte bizde oyumuzu kullandık. Ülkemiz, milletimiz, partimiz, şehrimiz ve davamız için hayırlı olsun. Temayül yoklamasında görev alan, emek çeken tüm teşkilat mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. ”ifadelerine yer verdi. 

 

Kaynak: Haber Merkezi
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26 Kas 2023 - 15:49 Malatya- Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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