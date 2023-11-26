Çalık’tan temayül sonrası açıklama “AK Parti bir okuldur ekoldür”

AK Parti’nin önemli isimlerinden Öznur Çalık’tan bir açıklama geldi. Temayül yoklamasına katılan ve sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Çalık, “AK parti bir okuldur ekoldür” sözlerine yer verdi.
Çalık, sosyal medyasında yaptığı açıklamada, “AK Parti bir okuldur, ekoldür. AK Parti bir davadır. AK Parti bir sevdadır. AK Parti bir vefadır. AK Parti Milletin partisidir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri için e-temayül yoklamasında delegelerimizle birlikte bizde oyumuzu kullandık. Ülkemiz, milletimiz, partimiz, şehrimiz ve davamız için hayırlı olsun. Temayül yoklamasında görev alan, emek çeken tüm teşkilat mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. ”ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.