Çalık’tan temayül sonrası açıklama “AK Parti bir okuldur ekoldür”

AK Parti’nin önemli isimlerinden Öznur Çalık’tan bir açıklama geldi. Temayül yoklamasına katılan ve sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Çalık, “AK parti bir okuldur ekoldür” sözlerine yer verdi.

Çalık, sosyal medyasında yaptığı açıklamada, “AK Parti bir okuldur, ekoldür. AK Parti bir davadır. AK Parti bir sevdadır. AK Parti bir vefadır. AK Parti Milletin partisidir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri için e-temayül yoklamasında delegelerimizle birlikte bizde oyumuzu kullandık. Ülkemiz, milletimiz, partimiz, şehrimiz ve davamız için hayırlı olsun. Temayül yoklamasında görev alan, emek çeken tüm teşkilat mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. ”ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi