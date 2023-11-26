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Fırtına maddi hasara yol açtı

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Sivas’ta fırtınanın etkisiyle 14 katlı bir binanın çatısı uçtu, uçan çatı 2 otomobilde hasara neden oldu.

Fırtına maddi hasara yol açtı mask
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Sivas’ta fırtınanın etkisiyle 14 katlı bir binanın çatısı uçtu, uçan çatı 2 otomobilde hasara neden oldu.

Sivas’ta gece yarısından itibaren etkisini gösteren fırtına hasara neden oldu. Şehir merkezinde bulunan Ahmet Turangazi Mahallesinde 14 katlı bir binanın çatısı fırtınanın etkisiyle uçtu. Zemine çatılan çatı parçaları 2 otomobilde hasana neden oldu. Olayda da yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 Kas 2023 - 15:46 Sivas- Bölge

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