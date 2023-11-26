O maçta kazanan olmadı

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
48. dakikada Cardoso’nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde yükselen Arif’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
73. dakikada Cardoso’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Boa Morte, düzgün ve sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
81. dakikada ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktada topu alan N’Diaye’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.
Hakemler: Kadir Sağlam, Erdem Bayık, Ogün Kamacı
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah (Arif dk. 39), Carole, Karimi, Kartal, Moa Morte, Kemen (Ramazan dk. 67), Cardoso (Bahoken dk. 85), Thiam
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Uzodimma, Baran, Hasan Ali, Ackah, Talha
Teknik Direktör: Recep Uçar
Adana Demirspor: Ertaç, Dorukhan, Semih, Gravillon, Rodrigues, N’Diaye, Tayfun (Nani dk. 78), Michut (Emre dk. 60), Yusuf Sarı (Zeneli dk. 78), Yusuf Erdoğan, Niang (Yusuf Barasi dk. 85)
Yedekler: Magomedaliev, İsmail, Abdurrahim, İzzet, Abdulsamet, Cisse
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Goller: Boa Morte (dk. 73) (Kayserispor), Yusuf Erdoğan (dk. 45) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Gökhan, Cardoso, Boa Morte (Kayserispor), Ertaç, Tayfun, Rodrigues (Adana Demirspor)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.