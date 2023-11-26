Meteoroloji’den kritik uyarı daha! Bingöl, Muş, Batman, Siirt, Bitlis dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Pazartesi günü doğu kesimlerde beklenen yağışların Siirt, Batman, Şırnak, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis ve Hakkari'nin yüksek kesimleri, Erzurum çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun, Van'ın kuzeyinin ve güneyinin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edildiği açıklandı. Vatandaşların sel, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli güney yönlü rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda çağrıda bulunuldu.

GÜNEY YÖNLERDEN KUVVETLİ ESECEK

Aynı zamanda genel müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece saatlerinden itibaren Erzurum, Bingöl, Muş, Batman, Siirt, Hakkari, Bitlis, Van, Ağrı, Kars, Iğdır, Şırnak ve Ardahan'da rüzgarın güney yönlerden kuvvetli eseceği bildirilirken, bu illerin dağlık ve yüksek kesimlerinde kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi. Genel müdürlük Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarını yineledi.