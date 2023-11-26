- Gündem

Meteoroloji’den kritik uyarı daha! Bingöl, Muş, Batman, Siirt, Bitlis dikkat!

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bu gece itibariyle Doğu Anadolu’da ve Doğu Anadolu Bölgesinin batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini açıkladı. Özellikle çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Meteoroloji’den kritik uyarı daha! Bingöl, Muş, Batman, Siirt, Bitlis dikkat! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Pazartesi günü doğu kesimlerde beklenen yağışların Siirt, Batman, Şırnak, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis ve Hakkari'nin yüksek kesimleri, Erzurum çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun, Van'ın kuzeyinin ve güneyinin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edildiği açıklandı. Vatandaşların sel, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli güney yönlü rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda çağrıda bulunuldu.

 

GÜNEY YÖNLERDEN KUVVETLİ ESECEK

Aynı zamanda genel müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece saatlerinden itibaren Erzurum, Bingöl, Muş, Batman, Siirt, Hakkari, Bitlis, Van, Ağrı, Kars, Iğdır, Şırnak ve Ardahan'da rüzgarın güney yönlerden kuvvetli eseceği bildirilirken, bu illerin dağlık ve yüksek kesimlerinde kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi. Genel müdürlük Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarını yineledi.

 

# Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meteoroloji, son dakika meteoroloji, Meteoroloji son dakika, son dakika, kuvvetli sağanak yağış, son dakika kuvvetli sağanak yağış, son dakika fırtına, kritik uyarı

26 Kas 2023 - 15:31 - Gündem

Muhabir  Salim Öz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL