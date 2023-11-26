Diş hekimlerine  vefa

Malatya Diş Hekimleri Oda Başkanı Miraçhan İnanmaz, gecede yaptığı konuşmada her yıl 21 - 27 Kasım tarihleri arasında kutlanan Ulusal Ağız ve Diş Sağlığı haftasını bu yıl özel bir etkinlikle kutladıklarını söyledi. 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde Malatya’yı terk etmeyen diş hekimlerine minnettar olduklarını da dile getiren İnanmaz, “Bu sene programı yapalım mı yapmayalım diye çok düşündük, istişarelerimiz neticesinde ise 6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketinde Malatya’mız terk etmeyen diş hekimlerimiz çoğunlukta oldu. Meslektaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Deprem’den dolayı dış hekimlerimiz kentimiz terk etmedi. Meslektaşlarımıza moral olsun diye böyle güzel bir gece organizasyonu gerçekleştiriyoruz" dedi.

"ŞEHRİMİZİ TERKETMEDİLER "

6 Şubat asrın felaketini yaşadıklarını ifade eden Başkan İnanmaz, "Deprem’de diş hekimlerimiz kentimizi terk etmeyerek hizmet sunmaya devam etti. Diş hekimliği mesleğini her ilde rahat bir şekilde iş yapacak durumda olmalarına rağmen deprem sürecinde şehrimizi terk etmediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de diş hekimliği odası olarak meslektaşlarımıza maddi ve manevi olarak destek verdik. Depremde şehrimiz terk etmediler. Meslektaşlarımıza moral ve motivasyonlarını artırmak için vefa gecesi düzenliyoruz. Deprem öncesi diş hekimliği odamıza kayıtlı olan hekimlerimizin sayısı 310‘du. Deprem sonrası ise bu sayısı 240'a düştü. Meslektaşlarımız hizmet sunmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı