Temayül yoklaması heyecanı AK Parti’de seçim kriterlerini nasıl olacak?

Demokrasi Şöleni havasında bir temayül yoklaması gerçekleştirdiklerini dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, temayül ile teşkilat mensuplarının bir yandan mevcut belediye başkanlarının performansıyla ilgili kanaatlerini belirtirken diğer yandan da AK Parti belediyeciliğinin hizmet çıtasını daha yukarıya taşıyacağını düşünecekleri ismi yazma ve değerlendirme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Yeşiltepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen temayül yoklaması e-temayül olarak elektronik ortamda yapıldı. Temayül yoklamasında bazı sorun ve sıkıntılar da yaşandı. İddialara göre delegelere Genel Merkez ve Komisyon Başkanın altında imzası bulunan liste dışında başka bir liste daha verildiği belirtildi. Konu hakkında bir açıklama yapan komisyon başkanı imzasız listelerin geçersiz olduğunu kaydetti.

“TOPLAM 90 ADAYIMIZ, BİN 550 DELEGEMİZ VAR”

Demokrasi Şöleni havasında bir temayül yoklaması gerçekleştirdiklerini dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören,

“Bugün 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde aday belirleme sürecimizin en önemli aşamalarından biri olan teşkilat temayül yoklamasını gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle teşkilat mensuplarımız bir yandan mevcut belediye başkanlarımızın performansıyla ilgili kanaatlerini belirtirken diğer yandan da AK Parti belediyeciliğinin hizmet çıtasını daha yukarıya taşıyacağını düşünecekleri ismi yazma ve değerlendirme fırsatı bulacaklar. Ben demokrasi şöleni havasında, suhuletle, AK Parti’ye yakışır bir şekilde gerçekleştirdiğimiz temayül yoklamasının Malatya’mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizim ilk gündemimiz deprem dolayısıyla biz aday belirlerken birden fazla parametremiz var. Parametrelerden biri de teşkilat eğiliminin tespit edilmesi. Şu anda teşkilatlarımızın eğilimini ve düşüncesini tespit ediyoruz. Teşkilat mensuplarımızın bu düşünceleri üst kurulumuza ulaştırılacak ve üst kurulumuzda gerekli kararı verecekler. Toplam 90 adayımız, bin 550 delegemiz var”

ifadelerine yer verdi.

“YEREL SEÇİMLER YARALARIN SARILMASI İÇİN ÖNEMLİ”

Merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin çalışmaları doğrultusunda ikisinin birlikte uyumlu devam edebilmesi için adayları belirlemek için temayül yoklaması yaptıklarını söyleyen Amasya Milletvekili Temayül Komisyon Başkanı Haluk İpek,

“Genel merkezimiz temayül yoklamasını bizim başkanlığımızda yürütmek üzere Malatya görevlendirildik. Malatya için yerel seçimler yaraların sarılması için önemli. Merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin çalışmaları doğrultusunda devam ediyor. İkisinin birlikte uyumlu devam etmesi lazım. Bunun için biz adaylarımızı belirlemek için temayül yoklaması yapıyoruz”

şeklinde konuştu.

“TEK BELİRLEYİCİ KRİTER BU DEĞİL”

Temayül yoklaması sonucunda birçok belediye başkanı ve milletvekili çıkardıklarını belirten İpek,

“Temayüller eğilimi belirlemek için yapılan resmi olmayan yoklamalardır. Buradan çıkan sonuçlarla birçok arkadaşımız belediye başkanı ve milletvekili oldular. Tabi tek belirleyici kriter bu değil. Kamuoyu yoklamaları, mevcut belediye başkanlarının performansı hepsi göz önüne alınacak. Malatya’nın yaralarının sarılmasına vesile olan bir yerel seçime gidiyoruz. Bütün partiler seçimi kazanmak ister. AK Parti’de kurulduğu günden itibaren tüm seçimlerde birinci olmuştur. Oraya iyi hizmet edebilecek, toplumun kabul ettiği, toplumsal desteği çok olan adayları belirlemeye çalışıyoruz. Bütün partiler tabi ki kazanacağı adayları belirlemek ister. Bizde o çaba içindeyiz. Aday adaylarımıza başarılar diliyoruz”

açıklamalarında bulundu.

TEMAYÜL KOMİSYON ÜYELER

Temayül komisyon üyeleri ise, AK Parti Amasya Milletvekili Temayül Komisyon Başkanı Haluk İpek, AK Parti Yedek MKYK Üyesi Temayül Komisyon Üyesi Funda Akyol, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Temayül Komisyon Üyesi Hasan Arslan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Temayül Komisyon Üyesi İrfan Çelikaslan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Hülya Özen ve AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi Mücahid Süleyman Daldallı isimleri yer aldı.

Saat 10.30’da başlayan temayül yoklaması 16.00’da sona erecek.