26 Kas 2023 - 14:05 - Gündem

Enkazda Temizlik Çalışması

Battalgazi Belediyesi, enkaz kaldırma çalışmalarına da destek olurken sonrasında cadde ve sokaklarda oluşan kalıntıları da temizleyerek mahalleleri temiz bir hale getiriyor. Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla İstiklal Mahallesi’nde yıkılan binaların enkazlarının kaldırılmasından sonra geride kalan kalıntıları temizleme çalışmaları yaptı.