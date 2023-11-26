Enkazda Temizlik Çalışması

Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla İstiklal Mahallesi’nde yıkılan binaların enkazlarının kaldırılmasından sonra geride kalan kalıntıları temizleme çalışmaları yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri oluşan kalıntıları yerinden kaldırarak, yıkama çalışmalarıyla yolları vatandaşların kullanabileceği hale getirdi.
“ANINDA TEMİZLENDİ”
İstiklal Mahallesi Muhtarı Levent Yener,
“Mahallemiz yıkımlardan sonra zor bir duruma düşmüştü. Belediyemize müracaat ettik. Battalgazi Belediye’miz sağ olsunlar personellerini gönderdiler. Bir taraftan yıkama bir taraftan da kazıma çalışmaları var. Burası temiz bir hale geldi. Artık bu konuda herhangi bir sorunumuz yok. Vatandaşlarımız bu yollardan geçerken sıkıntılar yaşıyorlardı. Battalgazi Belediye’miz yetişti ve bu sıkıntıları çözmek adına çalışmalarını yaptı. Belediyemiz üzerine düşeni yapıyor. İstiklal Mahallesi’ne ekipleri gönderip temizliğini yaptıran belediye başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum” diye konuştu. İstiklal Mahallesi sakini Kemal Yüksel ise Başkan Güder’e taleplerini ilettikten sonra hızlı bir geri dönüş aldıklarını belirterek, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e mahallemizin sıkıntılarını çözmek adına yaptıkları için teşekkür ediyorum”
dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.