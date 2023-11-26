Müjdeyi AFAD vermişti! Dikkat başvurular yarın başlıyor

AFAD Hak Sahipliği için bu zamana kadar hiç başvuru yapamayan vatandaşlar için ek başvuru süresi verileceğinin müjdesini geçtiğimiz hafta vermişti. Yarın başlayacak olan başvuru süreci 2 gün sürecek olup, başvurulara dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yapılan duyuruya göre sadece ilk defa başvuru yapacak olanların taleplerinin alınacağı bildirilirken, Malatyalılar e-Devlet üzerinden ve aşağıda adresleri verilen herhangi bir başvuru ofisinden başvurularını yapabileceklerdir.

Akçadağ - 1 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası

Arapgir - 2 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası

Arguvan - 3 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası

Battalgazi - 4 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası

Darende - 5 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası

Doğanşehir - 6 Nolu Başvuru Ofisi - Doğanşehir Çarşı Meydanı

Doğanyol - 7 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası

Hekimhan - 8 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası

Kale - 9 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası

Kuluncak - 10 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası

Pütürge - 11 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası

Yazıhan - 12 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası

Yeşilyurt - 13 Nolu Başvuru Ofisi - İlçe Kaymakamlık Binası

Merkez - 14 Nolu Başvuru Ofisi - Kapalı Çarşı Üstü ve AFAD önü.