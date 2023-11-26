Yeşilyurt belediyesinden anlamlı jest 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak

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Malatya Turgut Özal Üniversitesinde düzenlenen imza töreninden konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını rahatlatmaya yönelik desteklerine devam ettiklerini söyledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile yaptıkları protokolle birlikte Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Yerleşkesinde eğitim hayatını sürdüren öğrencilere 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren öğlen yemeklerinin ücretsiz dağıtılacağının müjdesini veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

“Malatya Turgut Özal Üniversitesimiz ile yaptığımız protokol gereği Yeşilyurt Yerleşkesinde okuyan öğrencilerimizden 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere Şubat ayına kadar öğlen yemeğinde her hangi bir ücret alınmayacaktır. Öğrencilerimizin yemek ihtiyacının bir kısmını üniversitemiz karşılıyordu diğer kısmını da Yeşilyurt Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Deprem sürecinde öğrencilerimize bu anlamda katkı sağlamak istedik. Bizler öğrencilerimizin her hangi bir sorunu düşünmeden derslerine odaklanmalarını ve geleceğe en güzel şekilde hazırlanmaları için her türlü desteği veriyoruz. Bu güzel işbirliğinin hayata geçmesinde emek sarf eden, destek sunan Sayın Rektörümüze, Bölüm Başkanlarımıza, Genel Sekreterimize ve akademisyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Yeşilyurt Yerleşkesinde üniversite eğitimi alan öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun, derslerinde başarılar diliyorum. Bundan sonrada yine bu şekilde desteklerimiz devam edecektir. Bizler her zaman gençlerimizin, öğrencilerimizin yanındayız, onları çok seviyoruz.”

diye konuştu.

“YEMEK ÜCRETİ ALMAYACAĞIZ”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Recep Bentli ise yapılan protokolün hayırlı olmasını temenni ederken şunları söyledi,

“Yeşilyurt Belediyemizden bize öğrencilerin öğlen yemeklerinin ücretsiz karşılanması noktasında bir talep geldi, bizde bunu memnuniyetle kabul ettik. Bizim ana yerleşkelerimizden olan Yeşilyurt Yerleşkesinde iki fakültemiz ve iki meslek yüksek okulumuz bulunmaktadır. Doğanşehir Meslek Yüksek Okulumuzun tadilatta olması nedeniyle buradaki faaliyetlerimizi de Yeşilyurt Yerleşkemizde sürdürmekteyiz. Öğrencilerimizin yemek ihtiyaçlarının bir kısmını biz karşılıyoruz bir kısmını öğrencilerimizden alıyoruz. Yeşilyurt Belediyemiz ile yaptığımız bu protokolle birlikte öğrencilerimizden yemek ücreti almayacağız. Bize böylesine güzel bir teklifle gelen Belediye Başkanımıza, Başkan Yardımcılarımıza ve destek sunan herkese çok teşekkür ediyoruz.”

diye konuştu.

Konuşmaların ardından Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Recep Bentli ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından ‘Öğrencilere Yemek İkramı’ protokolü imzalandı.

Kaynak: BÜLTEN