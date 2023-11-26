Fırtına yıktı geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘turuncu’ kodla uyardığı Kastamonu’da beklenen fırtına, Çatalzeytin ilçesinde etkili oldu. Dün gece saatlerinden itibaren başlayan fırtına sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kuvvetli rüzgar ilçedeki bazı evlerin çatısının uçmasına sebep oldu.
Çatalzeytin Paşalı köyü Mustafa Oğlu Mahallesi’nde de fırtına sebebiyle devrilen bir ağaç yolu ulaşıma kapatırken, Çatak, Karacakaya, Yunuslar, Sırakonak, Kızıcakaya, Paşalı köylerine enerji sağlayan elektrik hattını da kopardı. İhbar üzerine köye gelen ekipler, enerji hattındaki hasarın onarılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Çalışmaların gün içinde tamamlanarak köylere yeniden elektrik verileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.