- Bölge

Fırtına yıktı geçti

ABONE OL Google News Sayfamız

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaşanan fırtına sebebiyle bazı evlerin çatısı uçarken, devrilen ağaç ise köyleri elektriksiz bıraktı.
Fırtına yıktı geçti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘turuncu’ kodla uyardığı Kastamonu’da beklenen fırtına, Çatalzeytin ilçesinde etkili oldu. Dün gece saatlerinden itibaren başlayan fırtına sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kuvvetli rüzgar ilçedeki bazı evlerin çatısının uçmasına sebep oldu.

Çatalzeytin Paşalı köyü Mustafa Oğlu Mahallesi’nde de fırtına sebebiyle devrilen bir ağaç yolu ulaşıma kapatırken, Çatak, Karacakaya, Yunuslar, Sırakonak, Kızıcakaya, Paşalı köylerine enerji sağlayan elektrik hattını da kopardı. İhbar üzerine köye gelen ekipler, enerji hattındaki hasarın onarılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Çalışmaların gün içinde tamamlanarak köylere yeniden elektrik verileceği öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çatalzeytin fırtına, kastamonu fırtına, son dakika

26 Kas 2023 - 13:41 Kastamonu- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL