Fırtına yıktı geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘turuncu’ kodla uyardığı Kastamonu’da beklenen fırtına, Çatalzeytin ilçesinde etkili oldu. Dün gece saatlerinden itibaren başlayan fırtına sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kuvvetli rüzgar ilçedeki bazı evlerin çatısının uçmasına sebep oldu.

Çatalzeytin Paşalı köyü Mustafa Oğlu Mahallesi’nde de fırtına sebebiyle devrilen bir ağaç yolu ulaşıma kapatırken, Çatak, Karacakaya, Yunuslar, Sırakonak, Kızıcakaya, Paşalı köylerine enerji sağlayan elektrik hattını da kopardı. İhbar üzerine köye gelen ekipler, enerji hattındaki hasarın onarılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Çalışmaların gün içinde tamamlanarak köylere yeniden elektrik verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı