Züccaciye sektörü, rotayı Uzak Doğu'ya çevirdi

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından Antalya'da 12. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Zirvesi düzenlendi. Zirveye başta Almanya, Kuveyt, Mısır, ABD, Rusya, Arjantin olmak üzere 50 ülkeden 80’i yabancı olmak üzere 120’den fazla yerli ve yabancı satın almacı firma katıldı.

Yaklaşık 5 binin üzerinde görüşmenin yapıldığı zirvede, ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, ABD, Japonya ve Kanada’ya ihracata yoğunlaştıklarını belirterek, "50 ülkeden 80 yabancı katılımcımız, yurtiçinden de 40 katılımcı var. Yurt içindeki önemli müşterilerimizi de buraya getirdik. Etkinliğimiz 2 gün sürecek, 5 binin üzerinde B2B görüşme hedefliyoruz. Tek tek takip ediyoruz. Görüşmelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi. Öksüz, ülke geneline yayılacak 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL’lik kredi desteğinin sektöre hareketlilik katacağının altını çizdi.

2022 yılında verdiği 4,8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ve 12 milyar dolarlık büyüklüğüyle dikkat çeken züccaciye sektörü, dünyanın en büyük 9. ihracatçısı konumunda. Öksüz, “11 senedir düzenlediğimiz uluslararası üretici marka zirvemizle yıllık ihracatımıza yaklaşık yüzde 20’lik bir katkı sunuyoruz. Mayıs ayından sonra düzenlediğimiz bu ikinci zirvemize de 50 ülkeden 120’den fazla yerli ve yabancı satın almacı katıldı. Dünyanın en büyük ihracatçı ülkeleri arasında 9. sıradayız. Kilogram başına ihracatımızı 3,38 dolardan 3,75 dolara çıkardık. En çok ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda da ihracatımızın yüzde 58’ini AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa da en çok ihracat yaptığımız ilk 3 ülkedir” dedi.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Uzak Doğu pazarlarına ağırlık verdiklerini ve bu yüzden geçtiğimiz günlerde Vietnem’a bir ticari heyetle gittiklerinin altını çizen Öksüz, “Çin pazara hızlı geri döndü. Ciddi bir fiyat rekabetiyle karşı karşıyayız. Bu yüzden pazarlarımızı çeşitlendirmemiz, mevcut pazarlarımızdaki ihracatımızı da artırmamız gerekiyor. Ticari heyetimizle ziyarette bulunduğumuz pazarlardan biri de Vietnam oldu. Önemli temaslarda bulunduk. En büyük hedef pazarımız Uzak Doğu. Hedef pazarlarımız arasında, en fazla ithalat yapan ülke ABD, Japonya ve Kanada, bu ülkeleri önemsiyoruz. Çünkü bu ülkelerde onların toplam ithalatından aldığımız pay binde 3, on binde 3, on binde 5'ler seviyesinde. Dolayısıyla buraya yapacağımız her ciro, ihracattaki büyümemize önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

İhracat pazarlarını büyütmeyi istediklerini belirten Öksüz, “Markalaşma, ürün kalitesi konusunda Türk ürünleri iyi bir konumda. Avrupa’daki konumumuz Türk ürünlerinin kalitesini ve algısını gösteriyor. Camda dünya ikincisi, dünya beşincisi şirketlerimiz var. Porselende, çelikte, plastikte çok önemli firmalarımız var. Bu sektörlerde İtalya ile baş eder duruma geldik. Porselende Çin ile baş edebiliyoruz. Bu firmalarımız her yıl kendilerini geliştirerek önemli yatırımlarla büyümeye devam ediyor” diye konuşurken ihracatı artırmak üzere biri sektörünün dünyadaki en büyük fuarlarından olmak üzere 2 fuar, 2 üretici-marka buluşması ve 6 ülkede de B2B görüşmelerde bulunduklarını ifade etti.

Ortadoğu pazarının sektör için çok önemli olduğunu belirten Öksüz, "Suudi Arabistan'la bir kaç yıl öncesine kadar ilişkilerimiz kapalıydı. Kaybımız vardı. Bu yılla beraber düzelmeye başladı. Burada da 10 tane Suudi Arabistan firmamız var. Hepsi nitelikli satın almacılar. İlişkilerin düzelmesi bizlere pozitif etki sağladı. İsrail geçtiğimiz yıl en çok ihracat yaptığımız 5. ülkeydi. Şu an savaş ortamındayız, orada son derece tasvip etmediğimiz, insanlık dışı şeylerle karşı karşıyayız. Oradaki müslüman halkımızın hak ettiği rahatlığa ulaşmasını ve bu negatif ortamdan kurtulmasını bekliyoruz. Bir çok Orta Doğu ülkesiyle de çalışmalarımız büyüyerek devam ediyor" dedi.

“EVLİLİK KREDİSİNİ BEKLİYORUZ”

İç pazarda durağan bir dönem geçirdiklerini ancak evlilik kredisi ve yaklaşan yılbaşı alışverişiyle birlikte sektörde bir hareketlilik beklediklerini söyleyen Öksüz, “Bu sene turizm tarafındaki yatırımlar dolayısıyla HORECA tarafımızda büyüme gerçekleşti. Ancak iç pazarda perakende de ve online’da durağan bir dönem geçiriyoruz. Online sitelerin kasım kampanyaları ve yaklaşan yılbaşı alışverişi sektöre hareketlilik katmaya başladı. Çeyiz kültürümüz çok önemli. Züccaciye sektöründe iç pazarda yüzde 50 çeyiz ürünleri. Keza sektörümüzdeki güçlü çeyiz kültürü nedeniyle çıkacak 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL’lik evlilik kredisinin de sektör için önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. Alım gücümden dolayı iç pazarda gerileme ve bazı düğünlerde ertelemeler görüyorduk. Böyle bir anda kredi verilmesinin ertelenen evlilikleri biraz öne çekeceğini, bu kredinin bizlere ilaç olacağını düşünüyorum. Çok doğru zamanda doğru yapılan bir uygulama. Bunun tüm yurtta uygulanmaya başlamasıyla, iç pazardaki hareketliliği tekrar elde edeceğiz diye düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı