Uludağ’da kar yağışı devam ediyor

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kasım ayının 16'sında mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte aralıklarla devam eden yağış, aralıklarla devam ediyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre kar kalınlığı 7 santimetreyi bulurken hava sıcaklığı -2 olarak ölçüldü. Kar yağması otelcilerin yüzünü güldürürken, rezervasyon için arayanların çoğaldığı öğrenildi. Kar küreme ve iş makineleri yol kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürdü. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Uludağ yolunda, kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.