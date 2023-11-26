Yer Bilimci Sordu “Bu Depremleri Ne Üretti Cevap Verin?”

Mehmet Önal, “Çöşnük Fayını görmeyen yerbilimciler Malatya ve yakın dolayında(İkizce, Yeşilyurt, Malatya merkez, vd.) yakın geçmişte olan çok sayıda 3,4,5 büyüklüğündeki depremleri ne üretti? Cevap verin?” diye sordu.
“YOKSA BEN AÇIKLAYACAĞIM”
Geçtiğimiz günlerde ise “Çöşnük Fayı için ne demiştin? Açıkla da herkes öğrensin. Yoksa ben açıklayacağım” dedi ve Çöşnük Fayının var olduğunun altını çizdi. Bu açıklamalardan sonra ise, “Prof. Dr. Orhan Tatar Battalgazi (Malatya) belediyesi için yazdığı raporda ''Malatya güneyinde yapılan saha gözlemlerinde belirtilen faya ait herhangi bir net jeolojik veri gözlenememiştir'' diyor. Çöşnük Fayı ile ilgili veri bulamadığını belirtiyor. Yorumu sizlere bırakıyorum” diye bildirdi.
Bu açıklamaları yapan Prof. Dr. Mehmet Önal, “Çöşnük Fayını görmeyen yerbilimciler Malatya ve yakın dolayında(İkizce, Yeşilyurt, Malatya merkez, vd.) yakın geçmişte olan çok sayıda 3,4,5 büyüklüğündeki depremleri ne üretti? Cevap verin?” diyerek Çöşnük Fayının var olduğunu ve deprem üretebileceğini bildirdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.