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Yer Bilimci Sordu “Bu Depremleri Ne Üretti Cevap Verin?”

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Şubat ayında meydana gelen depremlerden sonra açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Önal son depremleri de yorumladı. Malatya’da meydana gelen 5.2 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin Çöşnük Fayı üzerinde meydana geldiğini bildiren Prof. Dr. Mehmet Önal, yeni açıklamalarda bulundu.
Yer Bilimci Sordu “Bu Depremleri Ne Üretti Cevap Verin?” mask
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Mehmet Önal, “Çöşnük Fayını görmeyen yerbilimciler Malatya ve yakın dolayında(İkizce, Yeşilyurt, Malatya merkez, vd.) yakın geçmişte olan çok sayıda 3,4,5 büyüklüğündeki depremleri ne üretti? Cevap verin?” diye sordu.

“YOKSA BEN AÇIKLAYACAĞIM”

Geçtiğimiz günlerde ise “Çöşnük Fayı için ne demiştin? Açıkla da herkes öğrensin. Yoksa ben açıklayacağım” dedi ve Çöşnük Fayının var olduğunun altını çizdi. Bu açıklamalardan sonra ise, “Prof. Dr. Orhan Tatar Battalgazi (Malatya) belediyesi için yazdığı raporda ''Malatya güneyinde yapılan saha gözlemlerinde belirtilen faya ait herhangi bir net jeolojik veri gözlenememiştir'' diyor.  Çöşnük Fayı ile ilgili veri bulamadığını belirtiyor. Yorumu sizlere bırakıyorum” diye bildirdi.

Bu açıklamaları yapan Prof. Dr. Mehmet Önal, “Çöşnük Fayını görmeyen yerbilimciler Malatya ve yakın dolayında(İkizce, Yeşilyurt, Malatya merkez, vd.) yakın geçmişte olan çok sayıda 3,4,5 büyüklüğündeki depremleri ne üretti? Cevap verin?” diyerek Çöşnük Fayının var olduğunu ve deprem üretebileceğini bildirdi.

 

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26 Kas 2023 - 11:57 Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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