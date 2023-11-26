Eşi üşümesin diye bakın ne yaptı

Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi’nde yaşayan Hacı Ahmet İnce (77), müstakil evinin odasına soba kurdu. Eşi Zeliha İnce’nin üşümemesi için kurduğu sobanın borularını odanın içinde zikzak şeklinde dolandırarak bacaya taktı. İnce, gören herkesin çok beğendiğini söyleyerek tütme olmadığını da ifade etti.

İnce, “Hava soğudu ve biz de yaşlandığımız için soğuk havalara dayanamıyoruz. Sobayı kurmadan kendi kafamdan duvarda çizgi çizdim. Gidip 700 liraya soba ve borularını aldım. Bu şekilde kurdum görenler de beğeniyor. Bir oda var ve odanın tamamı normal ısıda. Hanımın ayakları üşüyordu dayanamıyordu soğuğa onun için ben de böyle yaparsam ayakları soba borularına yakın olur düşüncesiyle üşümeyeceğini tahmin ettim ve soba borusunu bu şekilde taktım. Kendisi de 'eline sağlık çok güzel oldu' diyor. Gelen misafirlerin de hoşuna gidiyor, ‘biz de yapalım’ diyenler var. Kömür, odun her şey yanıyor bacada tütme olmuyor” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı