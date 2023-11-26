Komşuda korkutan kaza

Kaza, Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan 23 ABY 258, 23 AT 023 ve 35 JA 5972 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kaza ile ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı