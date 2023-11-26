- Yaşam

Günpınar Şelalesi’nde sonbahar şöleni

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nde sonbahar renkleri hâkim oldu. Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen şelale, sonbaharda sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Ortaya çıkan büyüleyici görüntüler ise ziyaretçileri ve görüntüleri görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Günpınar Şelalesi’nde sonbahar şöleni mask
Günpınar Şelalesi’nde sonbahar şöleni
Günpınar Şelalesi’nde sonbahar şöleni
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İlçe merkezine 5 kilometre olan ve 5 yıl önce tabiat parkı olarak tescillenen Günpınar Şelalesi, Darende Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan çevre düzenlemesiyle doğaseverleri ağırlıyor.

BİRÇOK SPOR YAPILABİLİYOR

Sportif yürüyüş, tırmanış, olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği şelale, doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Birçok sporun yapılabildiği bölge ise görenleri hayran bırakıyor. Tabiat parkındaki ağaçlara hâkim olan sonbahar renklerinin oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi. Ortaya çıkan görüntüler ise kartpostallık kareler oluşturdu.

 
 
 
 

Kaynak: Anadolu Ajansı
# Darende Belediyesi, Günpınar şelalesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar, malatya, malatya haber, son dakika, tırmanış, olta balıkçılığı, piknik, Sportif yürüyüş

26 Kas 2023 - 11:13 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL