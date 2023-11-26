Günpınar Şelalesi’nde sonbahar şöleni

İlçe merkezine 5 kilometre olan ve 5 yıl önce tabiat parkı olarak tescillenen Günpınar Şelalesi, Darende Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan çevre düzenlemesiyle doğaseverleri ağırlıyor.

BİRÇOK SPOR YAPILABİLİYOR

Sportif yürüyüş, tırmanış, olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği şelale, doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Birçok sporun yapılabildiği bölge ise görenleri hayran bırakıyor. Tabiat parkındaki ağaçlara hâkim olan sonbahar renklerinin oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi. Ortaya çıkan görüntüler ise kartpostallık kareler oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı