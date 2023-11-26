26 Kas 2023 - 11:08- Gündem

Kayseri’de yaşayanlar bu haber size!

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde ise elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.