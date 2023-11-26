Kayseri’de yaşayanlar bu haber size!

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 08.30 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Germir Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Emmiler, Kemer, Taşhan, Dadağı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Küçük Bürüngü, Hisarcık mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar, Reşadiye mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Yeşilhisar İlçesine bağlı Büget Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Kuşcağız, Çanakpınar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı Sümer, Bayramlı, Dervişağa, Camiikebir, Yavuz Selim mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Talatpaşa, Cırgalan mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Melikgazi / Bünyan İlçesine bağlı Sarımsaklı, Ağırnas, Gergeme, Doğanlar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Aşağıkaragöz, Yukarıkaragöz, Karaboğaz, Eskitekke, Kılıçkışla, Melikgazi mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Yahyalı Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Osmangazi, General Emir mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Dikilitaş, Kırkpınar, Kurbağalık, Saçayağı, Taşlıgeçit, Uzunpınar, Karakuyu mahallelerine,
Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’ne,
Yarın 14.00 ila 15.00 saatleri arasında Talas / Melikgazi İlçesine bağlı Harman, Erenköy mahallelerine,
Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Mahallesi’ne,
Yarın 15.00 ila 17.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.