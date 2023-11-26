26 Kas 2023 - 10:37 - Gündem

Evini az hasarlıya çevirdiler, sokakta kaldı “Bana bir konteyner versinler, ortada kaldım”

Depremler birçok vatandaşın hayatını alt üst etti. Önce soğuk havada karın altında kalmak zorunda kaldılar, sonra çadırlara yerleştiler ve en sonda konteynerlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ancak Malatya’da çadırlarda bir tane vatandaş kalmadı diyen yetkililer çadırda kalmak zorunda olan Kadriye teyzenin çığlığını duymuyorlar.