Evini az hasarlıya çevirdiler, sokakta kaldı “Bana bir konteyner versinler, ortada kaldım”

Kirada kalan 60 yaşındaki Kadriye Çekin depremlerden sonra evinin orta hasarlı olduğunu ancak ev sahibinin evi yıktırmamak için orta hasarlıdan az hasarlıya çevirdiğini iddia ederek, çadırda kaldığını söyledi. Evin hasar durumundan dolayı evine girmeye korkan Kadriye teyze çadırda kaldığını belirtti. Konteyner talebinde bulunan Kadriye teyze yetkililere seslendi.
“EV ORTA HASARLI NASIL GİDİP OTURACAĞIM”
Ev sahibi yüzünden evinin orta hasarlı olduğuna yetkilileri inandıramadığını ifade eden Kadriye Çekin,
“Çadırda kalıyorum, durumum yok, param yok. Konteyner istiyorum ama veren yok. Valiliğe gittim elim boş döndüm. Ortada kaldım. Kazım Karabekir İlkokulunun orada oğlumla birlikte çadırda kalıyorum. Depremlerden önce kirada oturuyordum. Depremlerle birlikte oturduğum eve orta hasar verdiler. Ev sahibi de yıktırmamak için az hasarlıya çevirdi. Biz de korkuyoruz o eve girmeye. O yüzden çadırda kalıyoruz. Soba yok, odun yok, su yok, elektrik yok, lavabo yok nereye kadar böyle devam edeceğiz. Valiliğe gittim konteyner müracaatı yaptım. Bana diyor ki evin az hasarlı git otur. Ev orta hasarlı nasıl gidip oturacağım. Ev sahibi yüzünden evin orta hasarlı olduğuna kimseyi inandıramıyorum. Bu yüzden bana konteyner vermiyorlar”
şeklinde konuştu.
“AYLIĞIM YOK, SAĞLAM BİR BİNAYA GEÇECEK KİRA PARAM YOK”
Yetkililerden tek isteğinin konteyner olduğunu vurgulayan Çekin,
“Benim oğlum 25 yaşında depremlerden dolayı psikolojisi bozulduğu için çalışamıyor. Ben 60 yaşındayım binalarda temizliğe gidiyordum, şimdi temizleyecek bina da kalmadı. Aylığım yok, sağlam bir binaya geçecek kira param yok. Yetkililerden tek isteğim bana bir konteyner versinler. Kira desteği de almadık. Bari kira desteği versinler. Sadece aile destek ödemesinden 900 TL gibi bir para alıyorum. Oturmadığım evin kirasını da veriyorum. 2 bin TL kira veriyorum ama nerdeyse bir yıldır çadırda kalıyorum. Bana bir konteyner versinler, ortada kaldım”
sözlerine ekledi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.