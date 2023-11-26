26 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

26 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
ÖNEN ECZANESİ - MERKEZ
KONTEYNER TİCARET İŞ MERKEZİ, MALATYA PARK AVM YANI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİTİNG ALANI, (SÜMER CAMİ ÇAPRAZI) A3/4, YEŞİLYURT
24 SAAT AÇIK!
GÖKYÜZÜ ECZANESİ - MERKEZ
AKPINAR ASLANTEPE CADDESİ, NO:96/D, SANCAKTAR ÇOCUK PARKI KARŞISI
24 SAAT AÇIK!
ANADOLU ECZANESİ - MERKEZ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI, SITMAPINARI SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ
24 SAAT AÇIK!
MELİS ECZANESİ - MERKEZ
ÇAVUŞOĞLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK!
BETÜL ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, HASIRCILAR YOLU OPET DEVAMI
08:30-23:59 ARASI AÇIK
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.