- Sağlık

26 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’26 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
26 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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26 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

ÖNEN ECZANESİ - MERKEZ

KONTEYNER TİCARET İŞ MERKEZİ, MALATYA PARK AVM YANI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİTİNG ALANI, (SÜMER CAMİ ÇAPRAZI) A3/4, YEŞİLYURT

24 SAAT AÇIK!

GÖKYÜZÜ ECZANESİ - MERKEZ

AKPINAR ASLANTEPE CADDESİ, NO:96/D, SANCAKTAR ÇOCUK PARKI KARŞISI

24 SAAT AÇIK!

ANADOLU ECZANESİ - MERKEZ

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI, SITMAPINARI SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ

24 SAAT AÇIK!

MELİS ECZANESİ - MERKEZ

ÇAVUŞOĞLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK!

BETÜL ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, HASIRCILAR YOLU OPET DEVAMI

08:30-23:59 ARASI AÇIK
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26 Kas 2023 - 10:33 Malatya- Sağlık

Muhabir  Salim Öz

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