Akçadağ, Yeşilyurt, Battalgazi, Kale yarın dikkat!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ören, Yuvalı, Karaterzi, Suçatı, Dedeköy, Dedeyazı, Gölpınar, Bahri, Yağmurlu, Aydınlar, Kuyulu, Görgü, Karapınar mahallerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik, Bahçebaşı, Yeni, Su, Gündüzbey, Tecde, Kadiruşağı, Kozluk, Üçgöze, Öncü, Aşağıköy, Ortaköy, Salkonak, Hoca Ahmet Yesevi, Seyran, Koşu, Yeşilkaynak, Kiltepe, Çavuşoğlu, Çarmuzu mahallerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe, Tandoğan, Şehitfevzi, Zafer, Selçuklu, Üçbağlar mahallerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Hatunsuyu, Kemerköprü mahallerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi’ne,” elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.