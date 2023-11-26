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Akçadağ, Yeşilyurt, Battalgazi, Kale yarın dikkat!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Akçadağ, Yeşilyurt, Battalgazi, Kale yarın dikkat! mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ören, Yuvalı, Karaterzi, Suçatı, Dedeköy, Dedeyazı, Gölpınar, Bahri, Yağmurlu, Aydınlar, Kuyulu, Görgü, Karapınar mahallerine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik, Bahçebaşı, Yeni, Su, Gündüzbey, Tecde, Kadiruşağı, Kozluk, Üçgöze, Öncü, Aşağıköy, Ortaköy, Salkonak, Hoca Ahmet Yesevi, Seyran, Koşu, Yeşilkaynak, Kiltepe, Çavuşoğlu, Çarmuzu mahallerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe, Tandoğan, Şehitfevzi, Zafer, Selçuklu, Üçbağlar mahallerine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Hatunsuyu, Kemerköprü mahallerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi’ne,” elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.

 
 

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26 Kas 2023 - 10:29 Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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