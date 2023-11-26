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Malatyalılar Dikkat! Meteoroloji Müdürlüğü Uyardı

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayımladı. “Malatya’da havanın bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı; yüksek ve dağlık kesimlerin ise yer yer karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği belirtildi.
Malatyalılar Dikkat! Meteoroloji Müdürlüğü Uyardı mask
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Ayrıca bölge için uyarıda bulunan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, “Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” açıklamasında bulundu. Bu açıklamalara istinaden kuvvetli rüzgârlar sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere dikkat edilmesi gerektiği açıklandı.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

BUGÜN:

Bölge genelinde havanın; parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı; yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmurlu olacağı, yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağacağı tahmin edildi.

Malatya-Merkez: 12 derece,

Akçadağ: 12 derece,

Arapgir: 9 derece,

Arguvan: 10 derece,

Battalgazi: 13 derece,

Darende: 13 derece,

Doğanşehir: 12 derece,

Doğanyol: 12 derece,

Hekimhan: 10 derece,

Kale: 12 derece,

Kuluncak: 10 derece,

Pütürge: 11 derece,

Yazıhan: 13 derece,

Yeşilyurt: 12 derece.

 

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26 Kas 2023 - 10:24 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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