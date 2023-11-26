Maraş, Antep ve Adıyaman dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Kasım Pazartesi günü Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı, bazı mahallelerde de elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

ADIYAMAN’DA ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi ile Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde bulunan abonelere,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Musalla Mahallesi 1432, 1433, 1418, 17 nolu sokaklar ile Varlık Mahallesi Kubilay caddesi, Toki konutları, Açık cezaevi, İl jandarma komutanlığına elektrik enerjisi verilemeyecek.”

KAHRAMANMARAŞ’TA ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:

“Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Elbistan İlçesine bağlı Köprübaşı Mahallesine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesine,

28 Kasım Salı 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Yeşilyöre, Kırmakaya, Yolderesi, Doluca mahallelerine,

28 Kasım Salı 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Güldağı mahallesine,

28 Kasım Salı 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Damlataş mahalleaine,

28 Kasım Salı 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Altınova mahallesine,

28 Kasım Salı 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Avşar mahallesine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

GAZİANTEP’TE ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:

“Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Nizip İlçesine bağlı Bahçe, Birlik, Gecekondu, Hançerli, Mahir, Pınar, Özufuk, Özyıldız, Sur, Sadık, Karacaoğlan, Dülger, Tatar, E-90 Karayolu Ş.Urfa Yönü, Hazımoğlu bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Nurdağı İlçesine bağlı Balıkalan, Yaylacık bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Oğuzeli İlçesine bağlı Bozaslanlar, Alamut, Belören, Belören 6 Nolu, Göktepe, Gündoğan, İkizkuyu, Kaşyolu, 36002 Nolu, 36005 Nolu, Şehit Hasan Kılınçlar, 36001 Nolu, 36003 Nolu, Koçaklar, Yakacık, Güzeloba, Yeniköy, Karataş bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Oğuzeli İlçesine bağlı Şarkatan, Bahçe, İnci, Ardıç, Devlet Bahçeli, Oğuzhan, Uluhan bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yavuzeli İlçesine bağlı Akgüller, Alirıza, Ş.Ast.Mehmet Yalçın Nane, Eski Camii, Harmanyolu, Mehmet Ali Çavuş, Tarlabaşı, Tepebaşı, Tüfekçi M.Ali, İbrahim Karaoğlanoğlu, Afetevleri, Sinema, Hoca Ahmet Yesevi, Parselsiz, Tatlı Gecidi, Kabasakız, Bozobası, Akkabir, Bülbül, Hamobası, Tokaçlı, Göbek, Elmacık, Tokdemir, Üçgöl, Akdemirler, Ş.Ast.Mehmet Yalcın Nane, Ekiciler, Fıstıklar, Kooperatif Geçidi, Türktepe, Yeni Camii, Üçyol Geçidi, İlkokul, Gül Ve Bahçeli Geçidi bölgelerine,