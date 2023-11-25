Malatya’da panik oluşturan dakikalar

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Malatya’da, bir konteyner kent yakınına bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan bakın ne çıktı.

Malatya’da, bir konteyner kent yakınına bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan ders notları çıktı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mavigöl Caddesi üzerinde bulunan bir konteyner kentin karşısındaki okulun giriş kapısı önüne bırakılan çantayı gören konteyner sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgeye çıkan yolları trafiğe kapatırken, olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Konteyner sakinlerinin büyük panik yaşadığı olayda alınan güvenlik önlemlerinin ardından çanta fünyeyle patlattı.

Çantanın içerisinde bir öğretmene ait olduğu değerlendirilen ders notları çıkarken, konteyner sakinleri derin bir nefes aldı.4

Kaynak: İhlas Haber Ajansı