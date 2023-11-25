Kanalizasyon çalışması neredeyse faciayı getirecekti

Kahramanmaraş’ta kanalizasyon çalışması sırasında yaşanan doğal gaz sızıntısına ekipler müdahale etti.

Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada doğal gaz borusunda sızıntı oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, muhtemel bir yangın durumunda ise itfaiye ekipleri de hazır bulundu. Sızıntı sırasında çevredeki konteyner esnafları büyük bir korku yaşadı. Yaklaşık 30 dakika boyunca devam eden sızıntıyı ana hattan kesen ekipler durumu kontrol altına aldı.

Esnaf Büşra Demir,

“İlk andan itibaren burası kazılacaksa yetkililerden birilerinin burada olması gerekiyordu. Büyük bir facia atlattık"

dedi.

Bir diğer vatandaş ise,

“Sese geldim. Bir anlık ses çıktı bayağı yüksek sesti zaten”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı