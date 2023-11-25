Komşu şehirde 8 yıldır kadın cinayeti sayısı sıfır!

Malatya’da her yıl yaşanan kadın cinayetleri yüreklere otururken komşu şehir Tunceli’de ise 2016 yılından beri bu sayı sıfır.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” etkinlikleri çerçevesinde yaptığı açıklamada,
"Kadın cinayetleri sayımız, 2016 yılından beri sıfır. Yine de şikayetleri hızlı bir şekilde değerlendiriliyor"
dedi.
Tunceli’de
"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” etkinlikleri çerçevesinde program düzenlendi. Hüseyin Güntaş Konferans Salonu’nda düzenlenen programa katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin insanlığa ihanet olduğunu belirterek, "Ben İçişleri Bakanlığınca oluşturulan KADES’i çok önemsiyorum, harika bir aplikasyon olarak değerlendiriyorum. Benim başıma gelir mi diye düşünmeyin. Bu öyle bir sistem değil. Yolda yürürken, toplu taşımaya binerken sizin veya başkasının başına bir olay gelebilir. Bir kadına bir zülüm ya da şiddet gerçekleşebilir. İki tık basmak suretiyle emniyet veya jandarma birimlerimiz birkaç dakika içerisinde orada olurlar. Lütfen, kadınlar KADES programını yüklesinler. Başınıza gelmesin ama bir şeye şahit olabilirsiniz ve hayat kurtarabilirsiniz. Çok önemli ve çok kıymetli. Kadın cinayetleri sayımız, 2016 yılından beri sıfır. Yine de şikayetleri hızlı bir şekilde değerlendiriliyor. Bu konuda hem valiliğimizin hem kaymakamlığımızın hem adli birimlerimizin hem de kolluk kuvvetlerinin bazı tedbir kararları uygulamaya etkileri var. Sene başından bu yana 182 tane önleyici tedbir kararı uygulamışız. 158 koruyucu tedbir kararı uygulanmış”
sözlerine yer verdi.
Vali Tekbıyıkoğlu, daha sonra kadınlara karanfil verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.