25 Kas 2023 - 22:10 - Yaşam

Komşu şehirde 8 yıldır kadın cinayeti sayısı sıfır!

Malatya’da her yıl yaşanan kadın cinayetleri yüreklere otururken komşu şehir Tunceli’de ise 2016 yılından beri bu sayı sıfır. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” etkinlikleri çerçevesinde yaptığı açıklamada, "Kadın cinayetleri sayımız, 2016 yılından beri sıfır. Yine de şikayetleri hızlı bir şekilde değerlendiriliyor" dedi.